新北市市長侯友宜過去多穿白色外套。（圖／取自侯友宜臉書）

新北市市長侯友宜以115萬2555票、得票率62.42%，高票連任並榮登全台得票王，後續動向引發各界關注。港媒評論指出，侯長期都穿著一件白色外套工作服，近期卻換成一件藍色外套，與過往風格顯然不同，是否刻意增加藍軍色彩，展現出融入藍營的深意，並挾民意放眼2024，值得後續觀察。

香港媒體《中評社》昨（5）日評論表示，侯友宜過去身上鮮有藍軍元素，多穿著一件白色外套，但自九合一選舉後，他突然換裝，開始穿藍色外套，引發「融入藍軍」的揣測。

評論分析，侯友宜長期稱霸各大民調，個人選舉成績也相當搶眼，但能否「更上一層樓」，卻還是有幾個關卡要面對。其中最重要的關卡是，侯過往與國民黨是務保持距離，這點在2021年四大公投案時尤其明顯，侯遲遲未對公投案表態，最終藍營四大公投主張全倒，讓侯有被批評、檢討，「不夠藍」恐將成其進軍2024黨內初選的一大絆腳石。

然而侯友宜的態度，在今年九合一選舉時有不小轉變。評論舉例，侯在選舉期間很努力在融入藍軍，盡量在不影響市政的前題下到各地輔選，藍營最終打下北北基桃大獲全勝的佳績，侯的助陣功不可沒。評論直言，從這個角度來看，侯如今將白外套換成藍外套，或許正是侯開始進一步融入藍軍的訊號。