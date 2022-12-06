販毒鴛鴦年年生子 為養5孩賣毒咖啡包遭逮

余姓男子與前、現任妻子生下5名小孩，年紀最大的5歲，近日因缺錢花用，在網路兜售毒咖啡包，余男開車擔任「小蜜蜂」，妻子在旁幫忙導航，在中部地區沿途販毒，士林警分局接獲線報，上月30日在中壢休息站，逮捕26歲余男、22歲張女「毒鴛鴦」，起出499包毒咖啡包，訊後依法送辦。

警方循線在中壢休息站發現余嫌車輛，多名刑事人員衝上前逮人，發現車內還有小孩的用品，余聲稱，他與前妻生下1名小孩，副駕駛座的張女則是第2任，兩人每年生1名小孩，一共5人，最小的才剛出生幾個月，因沒錢養家，才會鋌而走險，販賣第3級毒品。

員警在車上發現499包毒咖啡包，毛重1400公克，外包裝印有LV、磚頭、九尾狐的圖樣，後車廂堆滿了小孩的用品，余男哀求，販毒的賺來的錢都用在小孩子身上，希望員警能輕輕放下，員警訊後依違反《毒品危害防制條例》販賣第3級毒品移送桃園地檢署複訊，檢察官諭令余男限制住居、張女則請回。

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