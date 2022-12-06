國定古蹟嘉義城隍廟歷時4年時間審證編撰完成《嘉義城隍廟志》，今並舉辦發表會，副總統賴清德等人攙扶董事長賴永川進廟參拜。（呂妍庭攝）

副總統賴清德等人上香祭拜時，司儀致詞祝賴仕途如意、更上一層樓。（呂妍庭攝）

副總統賴清德說，城隍廟見證台灣先人數百年來一步一腳印，一關一關突破，把台灣蠻荒之島變民主殿堂。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠以城隍廟地址吳鳳北路168號喻意，祝賴清德及在場所有人一路發。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁說賴清德對弱勢也非常關心，嘉義縣修繕房屋的制度就是賴清德從台南市引進。（呂妍庭攝）

前總統府副祕書長李俊俋指城隍廟除了代表城隍廟的歷史、嘉義的發展，更代表嘉義市是一個非常有文化底蘊的地方。（呂妍庭攝）

國定古蹟嘉義城隍廟歷時4年時間審證編撰完成《嘉義城隍廟志》，今舉辦發表會。（呂妍庭攝）

國定古蹟嘉義城隍廟歷時4年時間審證編撰完成《嘉義城隍廟志》，今發表會上，副總統賴清德親自到場，廟方現場播放1996年城隍神轎北上參與第一次民選總統就職典禮影片後，喊出祝副總統更上一層樓，讓40人扛的神轎可以去總統府遊行，而嘉義市長黃敏惠也以城隍廟地址吳鳳北路168號喻意，祝賴清德及在場所有人一路發。

為彰顯、發揚嘉義城隍廟古蹟價值，城隍廟董監事會耗費4年，委託中科大閻亞寧團隊特編撰《嘉義城隍廟志》，並請正、副總統及時任總統府副祕書長李俊俋寫序，今包括賴清德、李俊俋、嘉義縣長翁章梁、黃敏惠、立委王美惠等人都到場參與發展會。

廟方對賴清德的友好表露無遺，不但賴清德等人上香祭拜時，司儀致詞祝賴仕途如意、更上一層樓，神轎26年前參與前總統李登輝就職影片播完，廟方人員又高喊希望賴副總統府前進總統府時，城隍廟能再受邀，啓封神轎到總統府踩街、遶境，王美惠則贊聲高喊「一定會」數聲。

賴清德致詞指出，他今天代表蔡英文總統扣謝神恩，感謝城隍爺保佑人民，並特別以鞠躬感謝城隍廟董監事在台南大地震最困難時捐大筆善款，幫助受災民眾順利走過難關，尤其城隍爺1715年建廟至今，不只保佑嘉義市，也護佑全台灣，更見證台灣先人數百年來一步一腳印，一關一關突破，把台灣蠻荒之島變民主殿堂。

賴清德說，疫情之中，很多國家看到台灣有多了不起，在全球產業鏈裡，台灣已是非常重要的國家，沒有台灣，全球經濟會受影響，台灣已經這麼重要了！人民更要有團結的認知，為台灣未來團結打拚，尤其是面對外來威權力量威脅時，更應該學習先人團結的精神。

黃敏惠表示很高興能見證《嘉義城隍廟志》城的完成，指城隍廟志不論對廟方、嘉義地區，甚至整個台灣地區的早期開發史，都有特別歷史意義，另提到1996年是李登輝選上民選總統第1年，是台灣邁向民主最重要的一步，城隍廟能到這麼重要的場域，是歷史的見證，也是嘉義人的光榮和驕傲，還說城隍廟地址吳鳳北路168號，代表一路發，不論廟方對賴清德的祝賀或對所有人的祝 福，都希望每個人都能一路發。

翁章梁說，城隍廟董監事在社會公益做得非常多，像嘉義縣的年菜送暖或弱勢民眾入住機構的差額，都拜託城隍廟幫忙，賴清德對弱勢也非常關心，嘉義縣修繕房屋的制度就是賴清德從台南市引進。

李俊俋說，除了城隍廟有他從小到大的意義，也提到自己和前嘉義市長涂醒哲及廟方人員一起打拚讓城隍廟成為「國定古蹟」的過程，指城隍廟除了代表城隍廟的歷史、嘉義的發展，更代表嘉義市是一個非常有文化底蘊的地方。