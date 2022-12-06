安克生醫(4188)在11月底與韓國完成簽訂獨家代理，預計2023年完成韓國當地取證並開始出貨。安克生醫表示，韓國有800萬多名睡眠呼吸中止症患者，每年新增約3萬人需使用陽壓呼吸器，遠不及預估的數量，旗下智慧醫材有助於快速篩檢出需治療的患者，在韓國市場深具商機潛力。

據統計指出，韓國30～69歲的成年族群，約有815萬人患有睡眠呼吸中止症，其中嚴重程度屬於重度者就高達325萬人，然而，韓國也與台灣一樣，睡眠中心床位僧多粥少，想前往接受睡眠檢測的民眾，至少得排上6個月以上的時間，讓不少醫師覺得效率有待提升。

排隊等候時間過長，也容易造成民眾檢查意願降低。統計發現，韓國每年僅新增約3萬人配戴陽壓呼吸器，接受睡眠呼吸治療的人數，和預估的重度患者有相當程度的落差。

安克生醫研發上市的超音波智慧睡眠檢測系統，可於清醒狀態下，十分鐘內評估罹病風險和嚴重程度，有助於快速篩檢出中重度的患者，提供適當且更有效率的處置。

韓國代理商看準該項智慧醫材的優勢，11月底與安克生醫簽訂獨家代理。安克生醫李伊俐總經理表示，該代理商本身同時代理陽壓呼吸器業務，擁有豐富通路經驗，結合安克生醫的智慧醫材，剛好成為最完美的合作組合，對於在韓國的業務推廣深具信心。

韓國也是繼泰國之後，第二家出貨外銷的國際市場。李伊俐指出，泰國市場方面，目前又有三家位於曼谷的指標性大醫院，正在評估採購，明年有機會接到訂單；有鑑於泰國的觀光醫療發達，對國外技術接受度高，一旦進入指標醫院，便有助於迅速銷往其餘各級醫療院所。