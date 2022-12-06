韓國大邱Lions俱樂部靠著尹晝嶺、姜讚揚2位投手聯手壓制，沒讓對手敲出任何安打，以7比0擊敗新北汐止國小，來台首次參賽就奪下徐生明盃季軍。

韓國大邱在4強賽不敵高雄壽天國小，僅能爭季軍。季軍戰先發投手尹晝嶺4局飆出8次三振，僅讓對手靠1次失誤上壘，接替登板的投手姜讚揚後援1局僅用10球解決3人，聯手完封對手。

尹晝嶺4局共用48球且沒讓對手敲出任何安打，但教練團仍決定在5局換投，總教練申春湜表示，不管投手能力有多好都必須要保護他，要讓他休息，「基本上在韓國，投手投約3、40球就必須要休息。」

尹晝嶺也對自己的表現感到很滿意，「覺得今天表現不錯，節奏很順。」他坦言知道沒讓對方敲安，也想要續投，被換下來覺得可惜，但他了解總教練的用意，這也是尹晝嶺生涯首次登板沒有被敲安。

除了當投手，尹晝嶺也會鎮守三壘，他坦言相較於登板更喜歡當三壘手，最欣賞的職棒球員是SSG登陸者的崔廷，「因為守備位置一樣，他打擊又很好，所以把他當成偶像。」

今年首次帶隊來台打徐生明盃，申春湜指出，雖然台灣球員身材不像韓國球員發育那麼好，但棒球基礎、反應度都優於韓國球員；首次來台的尹晝嶺也認為，覺得台灣棒球水平滿高的，對手的表現都很好。