台北市第3選區立委補選，民進黨候選人吳怡農今(6)日召開記者會公布競選主視覺，並邀請台北市議員王世堅與「呱吉」邱威傑出席。呱吉大讚吳怡農是民進黨內部的良心力量，引發網友熱議，並直呼吳怡農連風向都不會看，「找他站台票直接雪崩」。

吳怡農今舉辦競選主視覺發表會，王世堅現身力挺，並向國民黨候選人王鴻薇喊話，「我們一起當了8年『柯學家」，是不是留下來我們一起繼續當『蔣師』」。呱吉則表示，民進黨的組織內部可能有一些黑社會、黑金勢力或讓大家覺得不好的力量，但吳怡農發揮個人的道德勇氣跟政治上的高度，提出建言，「吳怡農可以說是民進黨內部的一個良心力量」。

相關新聞被轉載到PTT後引來許多網友熱議，他們的意見包括，「側翼趕快每個都去站一下台，越站農農越淒慘」、「連風向都不會看，找他站台票直接雪崩」、「他不是挺誰誰倒」、「呱吉挺的不是都落選了嗎」、「真的是反指標」、「找他站台的好像都選不太上」、「看到這咖大家就知道該怎麼做了」、「只有立場沒有是非，可以不演到這種程度」。