太魯閣馬拉松萬人起跑，主辦單位設有接駁車可多利用。（新城警分局提供）

太魯閣峽谷馬拉松將於本月10日週六登場，預計有1萬3000多名選手競速，當天上午4時30分至下午1時，賽道周邊台8線太魯閣大橋至天祥段、台9線太魯閣大橋南下車道、舊台九線太魯閣大橋北端至錦文橋等路段將有交通管制，警方派員確保道路安全，讓跑者順暢無阻，主辦單位呼籲選手可搭乘接駁車報到。

今年太魯馬拉松舉辦兩屆，主要是2021太馬原定去年11月6日舉辦，因疫情延後到今年3月才辦。這屆2022雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松12月10日開跑，共4組1萬3000個名額，報名情況每年都額滿。

為秉持環保永續精神，今年仍不提供一次性水杯和瓶裝水，且連成績證明和選手秩序冊都取消紙本，僅提供電子檔下載。同時辦理「舊鞋救命」活動，邀請跑者把家裡多出來且完好、可穿的舊鞋或賽衣，捐給非洲朋友，期盼跑者共襄盛舉。

被譽為「全台最美賽道」的太魯閣馬拉松，因多數路段位於山區，沿線路幅狹窄、坡陡蜿蜒，本週六開跑，當天上午4時30分起至下午1時，管制路段如下：臺8線太魯閣大橋南端至天祥段、臺9線太魯閣大橋南下車道、舊臺9線太魯閣大橋北端至錦文橋，車輛一律禁止進入。

大會公布接駁交通資訊，今年賽事最早開跑的時間6時15分，台鐵花蓮運務段當天增設花蓮火車站到新城（太魯閣）火車站往返付費專列火車，單程票價37元。另大會安排40台免費接駁巴士從花蓮火車站直達會場，上午4時30分發車，末班車提早至6時20分截止，接駁車規定事項，跑者可上雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松網站參閱。

新城警分局長林育旺表示，負責執行第一線交通疏導工作的縣警局交通隊、新城警分局、保七總隊第九大隊3單位分工合作，分散部署在長達42.195公里全程馬拉松賽途上，確保跑者順暢無阻，也提醒選手，提早到接駁站（新城火車站）搭車，以免錯失或耽誤比賽權益。