2022年的世足賽在卡達盛大舉行，主辦國卡達也成為大家熱議的話題之一，外界震驚小小卡達竟然有能力為了舉辦世足，花費將近2200億美元，而卡達今日有如此強大的經濟實力，卡達皇室的著名人物皇太后「謝赫莫扎」功不可沒。但是謝赫莫扎並非含著金湯匙出生，她曾經是囚犯之女，卻逆襲成為皇太后，其中艱辛與榮耀也隨之曝光。

謝赫莫扎的父親原是位有名望的政治家，但因為政治理念不同父親被當局囚禁，而12歲的莫扎也被迫流亡他國，但回到卡達念大學的莫扎意外吸引了國王哈利法的長子哈馬德的注意，並展開熱烈追求，兩人不顧國王的阻撓，依舊結為連理。

儘管受到卡達王室不堪的對待，謝赫莫扎將目光放在採珠業上，1979 年，她無意中淘到一顆被拍賣行估值 70 萬元的天然黑珍珠。當時哈利法國王非常想得到這粒珍珠，謝赫莫扎以 100 萬美元出售，並以這筆資金繼續發展事業，賺錢之餘無形中創造許多就業機會，她的威望也水漲船高。

但是好景不常，謝赫莫扎的丈夫哈馬德被國王要求娶第3任太太以安撫部落，哈馬德順勢提出讓謝赫莫扎掌管國務作為交換條件，而夫妻倆的勢力也變得強大，他們趁著國王出國度假時，發動「不流血的政變」，成為新任的統治者，完成政權的和平轉移。

成為國王的哈馬德開始大刀闊斧的進行改革，除了提高公民的自由和參與度，更實現了全民免費醫療和義務教育。然而，投資眼光獨具的莫扎，說服丈夫石油總會有採完的一天，現在應該用石油去換美元，然後再用美元去投資。於是，國王特別成立了國家投資局，由莫扎負責運籌帷幄。

莫扎的投資，從歐洲冷門藝術品到倫敦奧運村，甚至還跨足時尚產業，除了在LVMH集團、Tiffany&Co等擁有股份，2012年還以8.575億美元收購了Valentino集團，2016年又用4.5億歐元拿下Balmai，這些精準的投資，不僅僅讓她成為全球最會賺錢的王后，更連續多年獲選為全球最具影響力的女性之一。現在的卡達，失業率無限趨近於零，就算是最窮的人，也都有車有房，多虧這位有能力得又美貌的皇太后。