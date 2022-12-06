安西教練也是經典角色，形象深植人心。（双喜提供）

電影《灌籃高手The First Slam Dunk》在日本上映，掀起熱血回憶殺。（双喜提供）

粉絲引頸期盼26年，電影《灌籃高手The First Slam Dunk》上周六在日本上映，首周末橫掃12.9億日幣吸引約85萬人觀看拿下票房冠軍、首日開票7.1億成績為今年第二高紀錄，掀起「回憶殺」效應，台灣也將在賀歲檔明年1月13日接棒上映。

電影上映颳起旋風，像經典場景「神奈川鎌倉高校前的平交道」，又再度吸引人山人海的人潮，世界各地的鐵粉都齊聚朝聖。另有不少運動選手當年都是看了漫畫《灌籃高手》燃起籃球魂，其中日本旅美籃球好手布魯克林籃網渡邊雄太，他人正在NBA奮鬥中，日前發文引用了經典台詞「安西教練，我想打籃球」，改為「安西教練，我想看電影」表達渴望的心情。

關於日本選在12月3日上映，漫畫原著井上雄彥也在個人社群分享背後的故事，他提到18年前，也就是2004年的這天，他在神奈川的一所舊校舍用了23個教室的黑板畫了漫畫後續，當時還想著：「不知道有誰會來，如果有人來的話就太好了。」他本人表示現在的心情跟當時一樣充滿感謝，從紙上交流，到現在隨著作品跟更多的人接觸。

電影聲優、畫風、故事、歌曲等一直引起網路熱議，井上雄彥本人在上映前後也透過社群以及電影刊物來解密，他表示最初不太想做電影版，但製作人這10年來努力不懈地邀約讓人感動，加上當年結束連載後，不只是粉絲，還有他本人都有感到遺憾的地方，他也想做些彌補並讓大家感到開心，並且有部分深層的故事以及人物角色的靈魂等沒畫出來，都想藉由這次電影版呈現給大家。

這次電影透過3DCG的技術來呈現原作記憶中的「籃球感」，汗水的揮灑、接球的身體反應、出手投籃等都細膩刻畫；聲優的部分，井上雄彥也親自指導並強調不要過多誇張的感覺，而是用自然的方式呈現，要重視高中籃球員在球場上的感覺。

電影把當初作品沒畫到的宮城良田故事補上，影迷也熱烈討論，井上雄彥進行《灌籃高手》的連載時正值23至29歲壯年時期，經過26年的人生歷練，思考跟價值觀一定跟初出茅廬時期不一樣，並指出從宮城良田的角色看到原作本人的影子，身高167公分的井上雄彥當年就是在哥哥的建議下加入籃球社，而且跟宮城良田一樣是後衛的位置，猜測或許是原作也透過這次電影版與自我對話，井上雄彥也表示如果能讓大家體會到「第一次看到這樣的《灌籃高手》並且找回初次的感動」，他便心滿意足。