桃園市政府體育局針對平鎮棒球場室內漏水問題於1日安排會勘，會勘結束後眾人聚餐小酌，豈料1名體育局姜姓科長突身體不適心肌梗塞死亡。（平鎮分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市政府體育局針對平鎮棒球場室內漏水問題於1日安排會勘，結束後眾人先到辦公室泡茶聊天，但眼看晚餐時間已到，便叫了麵食、小吃等到辦公室聚餐，期間有喝點小酒，50歲的姜姓科長在2杯黃湯下肚後便到旁邊的沙發睡覺休息，豈料突然間身體狀況卻急轉直下，當場失去呼吸心跳，緊急送醫後雖然有搶救回來，但昏迷指數只有3，家屬於2日下午放棄急救拔管，宣告死亡，研判死因為心肌梗塞。

體育局副局長房瑞文指出，局裡有安排1日下午4點半到平鎮棒球場會勘，與會的人有桃園市體育會棒球委員會江奎寬、桃園市平鎮高中青棒隊教練林伯儒、桃園棒球教父張滄彬等人，會勘討論完約5點半，眾人改到辦公室泡茶聊天，聊著聊著就到吃飯時間，叫了小菜跟麵食一起吃，並且有小酌一下，聚餐約7點半就結束，姜科長的確有喝酒但喝不多便不勝酒力，先到旁邊的沙發躺著休息。

房瑞文表示，時間來到8點半多差不多該離開，但把姜科長留在這也不對，所以有請教練拿厚棉被幫姜科長蓋上並看顧著，姜科長也呼呼大睡，多數的人便先離開回家。負責看顧的教練轉述，11點快12點時突然發現沒聽到姜科長的打呼聲，趕緊查看發現姜科長已沒有呼吸心跳，有協助緊急施行CPR，並撥打110、119求救，送到最近的聯新醫院急救，雖然有搶救回來，但昏迷指數只有3，家屬不忍姜科長痛苦，選擇於2日下午4點半拔管。

平鎮警方表示，獲報前往到現場，辦公室有江奎寬、林伯儒2人，而江伯儒向警方供稱，當晚是和體育局長官聚餐，約在晚間9點結束，他返回辦公室，因為姜科長當時酒醉，同事交代他要關心一下，後來發現他打呼聲中斷，之後沒了呼吸，才趕快叫救護車將人送往聯新國際醫院，並在5日晚間在家屬同下拔管，由醫院開立死亡證明書，死因急性心肌梗塞，家屬對於死因沒有意見。

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