駁二餐車起家、轉型經營網美麵店老闆的李姓男子，今年8月疑似與林姓男友鬧分手，兩人相約共同輕生，但最後竟是林男身亡、李男獲救。李男事後辯稱是幫林男完成心願，但親友反駁林男身體健康、事業有成，不可能輕生。高雄地檢署不採信李男說詞，偵結後依《殺人罪》將李男起訴。

31歲李男在中正區經營網紅麵店，主打西式料理手法的精緻麵食。今年8月4日，李男和同居的林男鬧分手，搬離苓雅區的愛巢，6日又回到林男住處大吵，林男最後不爽落下一句狠話「要死一起死，大家都不好過」。

隔天下午，李男疑似拿自己服用的藥餵食給林男，待林男昏睡後輕生，結果害林男吸入過多一氧化碳身亡，自己則昏倒在客廳窗邊。

林男做直銷的親友找不人，撥打電話報警後趕來家裡查看，驚見李男倒臥在客廳尚有鼻息，林男在臥房已明顯死亡。

檢警調查時，李男強調他為了滿足李男尋死的心願，才替他加工輕生，不曉得過程中發生什麼事，只知道自己醒時，人已在醫院。但林男的親友駁斥，林男身心健康，臉書上滿滿都是事業有成的照片，不可能有輕生意圖。檢方不採信李男說詞，偵結後依殺人罪將他起訴。

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