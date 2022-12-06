台北市長柯文哲日前搭機前往日本沖繩交流，更破天荒搭乘廉價航空，不過返台後卻被爆出下機時向航空公司要求VIP專車接送，挨批是濫用特權。台北市議員王世堅6日受訪時表示，柯文哲當了8年清官，在任期結束前露出馬腳，懶得演、不裝了。不過北市府也駁斥爆料，強調是子虛烏有、完全是空穴來風。

網紅四叉貓日前爆料，柯文哲上周出訪沖繩，一行人下機突然要求VIP服務，還放上工作人員對話紀錄，指柯要求VIP不能跟一般乘客搭同一班接駁車，質疑柯市長等人插隊包車。

王世堅今出席民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農的競選主視覺公布記者會。他會後受訪時說，「真的假不了、假的真不了」，柯文哲到現在第8年任期結束前就露出原形，讓他感到意外。

王強調柯文哲要演就演全套，如果想要這種特權，一開始就明講，當了8年了清官，到最後才用特權，這次為他整個8年任期畫下了註腳，就是「柯文哲你是個特權市長」，他很糟糕也懶得演、不裝了，把本性都露出來。

王世堅表示，過去至少還認為柯文哲不至於那麼差，以平民自居，沒想到他現在官僚，連這樣小特權也要耍，整個露出馬腳。

對此一同出訪沖繩的北市府觀傳局長劉奕霆表示，航空公司在桃園機場跟市府團告知，因為在落地的時候，離出關的地方比較遠，因此是航空公司表示主動提供接駁車。