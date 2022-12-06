新竹縣健身教練劉明毅今年11月初代表台灣遠征西班牙，投入IFBB國際健美總會世界錦標賽，一舉奪下男子形體組170公分級金牌，成為台灣健美史上第1人！縣長楊文科當面向他道賀，還接受劉明毅的指導，一起擺出比賽指定動作。

今年可說是劉明毅的冠軍年，除了世界錦標賽金牌外，他還拿下了2022 WNBF TAIWAN TW5國際自然健美公開邀請賽總冠軍、全民運動會男子形體組健美第1級金牌、全國總統盃健美健身錦標賽暨世界盃國手積分選拔賽冠軍、育達廣亞盃暨台健盃健美健體公開賽總冠軍，以及2022 NPC WORLDWIDE 健身工廠盃菁英賽冠軍等獎項。

此次劉明毅在西班牙勇奪金牌後，楊文科隨即請縣府教育局代為致賀，並要當面恭喜劉明毅，5日一見劉明毅，楊文科直誇他非常了不起，感謝他為比賽付出的努力，並贈送榮耀竹縣獎牌。楊文科也好奇地詢問有關健美、健體的不同。

劉明毅除了分享得獎的心情與歷程外，也脫去上衣展現驚人且結實的健壯肌肉，讓在場眾人全發出驚嘆聲，楊文科更笑稱「大家都等不及想見識一下了！」劉明毅也應眾人之邀，當場展示比賽時的指定動作，同時邀請楊文科一起擺Pose，一邊提醒雙腳的重心分配、腰部要旋轉等重點。

劉明毅說，雖然代表台灣到西班牙比賽，覺得有些壓力，但他盡量保持平常心，才能把最好的一面展現出來。奪下金牌的當下他感到難以置信，而且非常興奮，「開心到我已經忘記國旗歌開始演奏了」。他表示，能有好成績都多虧妻子的大力支持，會幫他備餐、照顧小孩，讓他專心比賽，感謝妻子當他的強力後盾。

從27歲開始練健身至今34歲，劉明毅自覺較晚起步，都不敢休息，幾乎每天都在訓練，甚至訓練6天只休息1天，長期維持此一習慣。但小孩出生之後，他夜晚時幾乎2小時就起床1次，無法好好休息的情況下，曾經疲累到想放棄訓練，但幸好他還是咬牙堅持，如今才能獲得好成績。