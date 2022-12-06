新北市立淡水古蹟博物館於衛生福利部國民健康署辨理的「111年台灣健康城市暨高齡友善城市」比賽中，榮獲高齡友善城市類的無礙獎，不但是新北市今年唯一獲得該獎項的單位，更是全國唯一的博物館；淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，本館多年來致力於打造一個無障礙、零距離、高友善的博物館，提供民眾休閒及促進健康的好地方，讓所有參觀者都能參與文化事務。

黃麗鈴指出，今年首度榮獲高齡友善城市類的無礙獎，突破古蹟地形限制及文化資產保護法的規範，透過各種服務來翻轉古蹟、貼近生活，獲得中央高度肯定，淡水古蹟博物館就是一個全齡的終身學習場域。

淡古針對身心障礙者提供不同障別的服務，例如無障礙設施、雙視手冊、觸摸輔具、台灣手語導覽影片及易讀手冊等，讓來訪古蹟不再設限，可以自在的參觀，服務人次將近3400人。

對於高齡者則是推出「四季樂齡好悠遊」活動及行動博物館，邀請長者至古蹟參觀，或是由博物館主動出擊至托老、日照、失智中心等地，目前已辦理將近250場，近期還將推出以雙視設計「開港設關拚貿易」行動博物館模組，希望增進更多族群參與博物館的機會，全面升級文化平權的服務。

而針對所有年齡層的參觀民眾，本館提供有多國語導覽、Beacon科技導覽、創意導覽影片及線上、線下同步的展演活動，還有針對學校提供多種教學輔助服務，例如表演藝術進校園計畫、新北市國際駐村藝術家的多元職業試探講座、4大校外教學路線、7種結合歷史、藝術、幾何、語文、策展面向的學習單及趣玩護照等館校合作，歡迎全台各級學校多多利用。