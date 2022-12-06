民進黨台北市立委候選人吳怡農今（6）日舉辦競選主視覺發表會，並找來同黨台北市議員王世堅、無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑站台。媒體人張禹宣指出，這場發表會除了又不準時，主打乾淨選戰的吳怡農卻呼籲選民協助張貼海報，讓張直呼自己都講到煩了，「一天不農包很難嗎？」

張禹宣今在臉書發文，還原了吳怡農發表會的現場情況。張禹宣提到，由於呱吉還沒到場，因此吳怡農團隊希望可以等一下，在場的記者回應「那就先上座啊。」一旁的王世堅則露出了尷尬而不失禮貌的微笑。

「還是呱吉是在用自己的方式，惡整先前指控「民進黨內最邪惡的一群人」背後的英系黃承國？」張禹宣揶揄道，這樣的神操作，自己真的看不懂。

張禹宣接著說，吳怡農一方面主打乾淨選舉，另方面呼籲支持者可以上網將其主視覺列印下來，協助張貼在中山區、北松山區各處，他認為與看板林立相比，海報到處貼只是化整為零，同樣有害市容，更遑論若有不熟悉規定範圍的民眾，可能誤觸地雷遭到罰鍰。