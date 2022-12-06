明日（7日）將迎來「大雪」，是24節氣中的第三個節氣，「大雪」後將進入全年陰氣最重時期，並在冬至達到高峰，星座搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，3生肖在「大雪」這天運勢超旺，不但有機會賺大錢，還有升職的機運。

▍生肖龍：

生肖龍在「大雪」這天，運勢會突然好轉，就連自己也會受寵若驚，最明顯的轉變在財運上，但能否賺大錢，得看是否能精準把握機會，不過，生肖龍思維敏捷又實幹，因此升官發財機率很高。

▍生肖雞：

生肖雞會在「大雪」這天過後搖身一變，突然變成為財主，財運只能用逆天來形容，除了正職工作帶來穩定收入外，也會擁有源源不絕的偏財運，很適合拓展第二事業，只要能夠用心經營一段日子，就能帶來可觀的財富，不過要記得在物質條件提升的同時，持續充實自己。

▍生肖豬：

生肖豬在「大雪」到來後，會開始得到貴人相助，機遇與喜事也會不斷冒出來，儘管好運無法擋，但務必記得在工作上要收斂，別過度表現自我，這樣反而能把事業運推高到另一個層級，就連職位也有望連升、財運大爆發。