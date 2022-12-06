苗栗縣警頭份分局查獲柬埔寨詐騙案嫌犯。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局頭份分局月前接獲陳姓男子報案指稱，其父與父親友人謝姓、陳姓、宋姓等4人，被誘騙至柬埔寨囚禁、恐嚇、毆打成傷，警方受理後與刑事局組成專案查辦，7月間先將陳姓被害人等救回國內，再循線逮陳姓嫌犯等人到案，經移送苗栗地檢署複訊後聲押獲准。

今年6月間，頭份警分局接獲陳姓男子報案指稱，陳父及另3名女友人遭柬埔寨詐騙集團誘騙至柬埔寨囚禁、恐嚇、毆打成傷，警方受理後與刑事局組成專案，並報請苗栗地檢署檢察官馮美珊指揮偵辦。

經專案人員深入調查後，鎖定陳姓、鄒姓、巫姓犯嫌等人，夥同境外柬埔寨歐姓共犯等人共組人蛇集團，以話術誘騙被害人出境，再統一交由共犯李姓、葉姓犯嫌，分工至旅行社辦理護照及負責代訂機票等工作，誘騙多名被害人受騙出境至柬埔寨，並遭受暴力、拘禁從事違反勞務等情事。

檢警專案人員先於7月間協助陳姓被害人等順利返國，並經蒐證完備後，日前兵分多路執行搜索、拘提，將陳姓主嫌等人逮捕到案，順利瓦解該犯罪集團。全案依組織犯罪、詐欺、妨害自由及人口販運等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，陳姓主嫌經檢方聲押獲准。

頭份警分局長張明盛呼籲民眾應拒絕聽信來路不明、海外高薪、無需經驗及工作輕鬆等條件招募就業機會，以免遭不法集團利用、控制甚至出國從事詐騙等犯罪行為，還可能遭受拘禁、凌虐等侵害。

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