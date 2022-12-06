伊登參訪鹿港天后宮時，也不停觀察天后宮的古蹟，還與天井拍照，興奮神情全寫在臉上。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

王惠美還帶伊登參觀與楊謹華金鐘撞衫的「芳苑燈塔」，八角形外型搭配黑白垂直條紋，是號稱全台最時尚的燈塔。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

另外「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心，被網友號稱彰化最美的打卡點。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

世界三鐵冠軍明星伊登（Iden）旋風訪彰２天，除了到埔鹽順澤宮還願之外，在彰化縣長王惠美帶領下，暢遊鹿港天后宮、芳苑王功燈塔、海空步道、伸港白色海豚屋等彰化著名景點及打卡熱點，王惠美說，伊登為彰化觀光大使，大家可以跟著伊登腳步，一起感受彰化之美。

根據透漏，伊登所到之處都有粉絲追隨，到芳苑體驗彰化特有的海牛文化時，興奮的拿出手機不停自拍，伊登還說他挪威老家風也很強勁，所以芳苑的海風他很習慣，而參訪鹿港天后宮時，也不停觀察天后宮的古蹟，還與天井拍照，興奮神情全寫在臉上。

伊登還體驗了「芳苑潮間帶牛車採蚵」，牛車採蚵2016年成為彰化第一個以產業登錄的無形文化資產，於2020年轉為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產，目前芳苑海牛僅剩下8隻，坐在牛車上的伊登感到相當驚奇，拿出手機不停自拍。

王惠美還帶伊登參觀與楊謹華金鐘撞衫的「芳苑燈塔」，八角形外型搭配黑白垂直條紋，是號稱全台最時尚的燈塔；另外還到「鹿港天后宮」參拜，伊登對其建築結構相當有興趣，古色古香，雕樑畫棟獨具匠心，巧奪天工。

另外「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心，被網友號稱彰化最美的打卡點。彰化沿海擁有長達61公里的潮間帶，今年舉辦了「擁抱海洋．與海對話」海洋生態特展，搭配小旅行及環境教育課程，並辦理「彰濱～海FUN一夏」水樂園活動，吸引超過7萬遊客朝聖。