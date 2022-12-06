森七菜是日本亮眼的年輕演員，已在日本獲獎無數。（Netflix提供）

出口夏希（左）、森七菜兩人飾演來到京都追尋舞妓夢的好友。（Netflix提供）

由日本名導是枝裕和擔任統籌、編導的Netflix影集《舞伎家的料理人》，找來森七菜、出口夏希主演，故事講述日本藝伎文化，兩位演員接受台灣媒體跨海訪問，其中飾演舞妓宿舍料理人的森七菜，每天勤奮練習煮菜、上料理課，家人則成為她的「試吃大隊」。

森七菜說：「我在家裡也一直練習快速切小黃瓜的戲，或是茄子切花等。因為每天都在練習，那陣子逼家人一直吃小黃瓜跟茄子。」雖然食材一樣，但她每天都煮出不一樣的菜色給家人們吃，其中最受好評的是天婦羅，不過她仍相當謙虛，稱戲中的料理其實都有老師從旁協助，僅給自己的廚藝打50分。

聊到是枝裕和曾讚許「森七菜內心有個小樹木希林」，森七菜驚喜表示：「第一次在訪談中從導演口中聽到時，驚訝到沒聽懂請導演再說一次，覺得不可置信。導演跟樹木女士給人感覺是一對很強力的搭檔。導演在看了我演戲幾個月之後，給出這樣的評語，想到他是仔細看過我演戲之後有這樣的感想，真的非常開心。」自詡要更努力不能辜負這句美言。

另一位主演出口夏希則飾演舞伎，富有神秘文化色彩，她說：「我原本對舞伎的印像，也只停留在覺得他們很華麗的程度。比如去到京都等地時，看到舞伎在路上走時覺得開心興奮，但並不知道他們實際在做什麼。透過這部作品，更深入了解舞伎，也更看到京都的美。」