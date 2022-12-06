新竹市長當選人高虹安助理費風波延燒，周刊爆出檢調近日約談高辦前行政主任黃惠玟，黃不但配合調查，更交出帳本等，使高虹安涉貪罪嫌升高。對此，高虹安辦公室6日回應，根據北檢聲明指出「偵辦案件向來嚴守偵查不公開原則」，對於不肖人士意圖嫁禍北檢、陷檢調於不義感到遺憾，檢調人員不應受到任何外力干擾。

周刊今爆料，黃惠玟不但配合辦案，更交出以自己綽號「小兔」所做的帳本，包括逾500筆內帳及核銷單據，並供出助理費以低報高、上繳公積金等全依高指示辦理。

高虹安辦公室回應，有心人士透過媒體放話來影響社會輿論及擾亂司法檢調，儼然是破壞台灣人民對於司法檢調體制的信任，及民主體制的選舉結果。

高辦指出，北檢的聲明也清楚說明，相關報導的訊息來源捕風捉影過度渲染。除了北檢公開聲明外，其他所謂的檢調偵查機密，不排除是有心人士意圖加以擾亂調查、分化社會信任的政治行為。

聲明也提到，過去造成台灣生技產業重創的浩鼎案，想必社會大眾仍歷歷在目，經由媒體持續放話、未審先判，即便最後獲司法判決無罪，期間已經造成不可挽回的社會性死亡。今日周刊報導之中，甚至錯誤引用了情形完全截然不同的前立法委李慶華人頭助理貪污案件比擬，明顯為帶風向毀滅人格，本辦公室對此嚴正提出譴責。

高虹安辦公室強調，相關不肖人士妄加臆測檢調偵查內容、爆料分案檢察官姓名等機密資訊，再透過特定政黨傾向之媒體渲染，著實是不顧所有司法檢調體系人員的名譽，只為達成政治攻擊。籲請各方尊重司法檢調偵辦程序，而不是為政治目的捕風捉影、破壞體制。