針對民進黨黨主席選舉，同場出席的嘉義縣長翁章梁、民進黨嘉義市長候選人李俊俋有所表態。（呂妍庭攝）

副總統賴清德今天到嘉義市參加嘉義城隍廟廟志發表會，全程未安排受訪，面對媒體喊話詢問是否參選民進黨黨主席？賴清德皆未回應，反倒是同場出席的嘉義縣長翁章梁、英系綠委王美惠、民進黨嘉義市長候選人李俊俋有所表態。

翁章梁說，民進黨整黨還在敗選檢討中，黨主席人選產生，應以黨內最大共識、協調來產生，讓黨針對敗選做檢討，進而為未來的立委、總統選舉衝刺，民進黨內部人才濟濟，目前報紙提的人選，大概都是黨內可以接受的人選，民進黨往前發展，這些人應該責無旁貸，希望能順利產生黨主席，領導民進黨繼續前進。

王美惠說，賴副總統若能擔任黨主席，她百分之一百支持，強調民進黨是一個會反省的黨，若賴副總統能帶領民進黨，民進黨會更好、台灣會更好。

李俊俋說，民進黨因11月26日的挫敗會深刻檢討，未來方向努力會一步一步來，目前黨主席選舉期程和方向都還沒有定，明天黨中央會到嘉義開行動中常會，會不會在行動中常會有所決定還不清楚，至於誰參與主席選舉，「我都樂觀其成」，眼前最重要是把嘉義市長選舉任務認真選完，讓嘉義市有所改變，進步發展。