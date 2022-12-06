職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯），擁有甜美長相加上惹火的身材，深受粉絲喜愛，在IG上已累積80萬餘人追蹤。時常在社群平台上分享生活的她，也緊跟上世足賽的熱潮，一連曬出10張辣照，更加碼放上花絮影片。此外，還悄悄透露自己有神祕力量加持，讓粉絲們嗨翻。

世界盃足球賽日前在卡達火熱開踢，精彩刺激的比賽吸引眾多球迷們爭相關注，連帶讓運彩熱度上升。不少網紅、明星們紛紛曬出押注結果，幾家歡喜幾家愁。而有著「真人版娜美」之稱的啦啦隊隊長梓梓也不落人後的在IG上曬出多張身穿球衣的照片。

昨(5日)，梓梓在IG上曬出身穿阿根廷與法國球衣的照片，只見照片中，她化身最兇守門員。以撩人姿勢，大肆展露胸前的圓潤弧線，更是自信跪趴在地上，讓S曲線變得尤為明顯，粉絲們眼睛大吃冰淇淋。此外，她更是自曝自己似乎有了神秘力量加持，表示自己目前拍了5支球隊寫真，但目前發出的阿根廷與法國兩隊都順利晉級，逗趣指出「之後3隊讓你們猜看看我拍的是哪兩國，如果接下這兩隊又晉級了…那我真的要去下注了。」

貼文一出，在短短時間內便吸引3萬人按讚分享，可見梓梓的高人氣。粉絲們也紛紛在貼文底下留言，表示「教練我想打球了」、「看什麼足球 我只看妳的球」、「梓是幸運女神無誤」、「看漂亮的梓梓就好了不用看比賽了。」