警方先逮賴姓及顏姓主嫌。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

陸續將涉案嫌犯帶回。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市警察局長林炎田於6日下午到前鎮分局頒破案茶及獎勵金勉勵，。（洪靖宜攝）

高雄前鎮區5日凌晨發生一起聚眾砸車事件，31歲的陳姓男子跟23歲的蔡姓女性友人，開車行經前鎮區的翠亨北路時，遭7台車大陣仗包圍，對方一下車就持球棒砸車，甚至把陳男押上車帶走，「球棒隊」狂砸猛K畫面在網路上不斷流傳。對此，高雄警目前查緝6車10人，初步了解為債務糾紛，其餘共犯還要追查。

昨日凌晨前鎮區翠亨北路上，發生1輛車遭7輛車圍堵、更遭亂棒砸車事件，駕駛陳姓男子還被押上車帶走。有目擊民眾拍下影片，可見20多名惡煞持球棒朝車窗、玻璃、車燈狂砸，球棒敲打車輛的聲音響徹雲霄，甚至還有人亮刀，影片曝光，讓不少網友直呼：「光聽聲音就嚇死了！」

囂張球棒隊又再次現身高雄，高雄警方不敢大意，先於1小時內在苓雅區逮捕22歲的賴姓及37歲的顏姓主嫌，經漏夜追查，在17小時內又在台南市等地逮捕共犯邱姓、方姓、吳姓、陳姓、陳姓、黃姓、蕭姓及陳姓等5車8人到案，一共查緝6車10人到案。不過一開始雙方都說行車糾紛，直到警方突破心防，賴嫌才承認雙方其實是因為債務關係而發生衝突，但背後真實的原因仍待繼續調查。

經初步了解，賴姓及顏姓等人，因知道陳姓男子會在前鎮一帶出沒，因此就先從台南、嘉義等地撂人在附近等， 後來看到陳男的車出現，一群人便上前攔車砸車。10名嫌犯則依全案依妨害秩序、殺人未遂、妨害自由、傷害等案移送地檢署後續偵辦，賴姓、顏姓及方姓等3人由檢察官向高雄地方法院聲請羈押中；另外，將持續追查其他共犯到案。

高雄市警察局長林炎田也於6日下午到前鎮分局頒破案茶及獎勵金勉勵，他指出，專案小組在最短時間攔查到2名主嫌，並成功救出被害人最為重要，特別來致上敬意及謝意。並強調其餘共犯會用科技偵查，在最短的時間內查緝到案。