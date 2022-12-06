洋基本周宣布以4年合約簽回總管凱許曼（Brian Cashman），讓他執掌球隊到2026年。凱許曼從1998年接任洋基總管至今，確定將超越艾德巴洛（Ed Barrow，1920-45年擔任總管）成為洋基隊史在位最長的總管！儘管洋基很久沒有打進世界大賽，球迷也對凱許曼恨得牙癢癢，但老闆仍對他信任有加。

美聯MVP「法官」賈吉（Aaron Judge）現在還是自由球員，在舊金山巨人的強力爭取之下，賈吉似乎有可能被搶走，但是洋基給予凱許曼4年合約，表示有沒有簽下賈吉都不影響凱許曼的職位。

大聯盟官網記者Bryan Hoch報導，各隊目前正進行冬季會議（美國時間周日到周三），但是賈吉無預警現身在會場，沒人知道他想做什麼，洋基也嚇了一跳。凱許曼以棒球來比喻說：「我看不出來現在是第9局、第7局還是第5局。」他對於賈吉將於何時做出決定也毫無頭緒。

上周傳出洋基開價8年3億美元，這肯定還不是最終價碼，美媒《The Athletic》指出賈吉有可能拿到9年合約。最新的傳言是紅襪也和賈吉接觸，現在洋基想要簽回賈吉似乎不太容易，他們的備案是前大都會外野手尼莫（Brandon Nimmo），不過尼莫也可能重簽合約返回大都會。