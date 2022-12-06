一早起床發現長針眼，除了自己不適外，還得承受被別人嘲諷是偷看別人洗澡導致的無奈，醫師表示，俗稱的「針眼」就是醫學上的麥粒腫，是所有人都可能發生的眼皮腺體炎症，可透過保持良好作息、勿用雙手揉眼睛等方式來預防針眼上身，另外，均衡飲食可降低長針眼機率，例如避免吃油炸、刺激食物及甜食，避免眼瞼皮脂腺分泌旺盛和堵塞，而長出針眼。

蘇黎世診所在其臉書粉專貼文表示，針眼會導致眼瞼邊緣紅腫，眼瞼外側或內側都可能受到影響，成熟後的針眼，裡面包的是膿，外面也常常看得到膿頭。

醫師黎美雪提供4招預防及舒緩針眼的方式，包括保持良好作息、勿用未清潔雙手戳揉眼睛、用溫熱毛巾熱敷眼部、均衡營養降低針眼上身的機率。

1. 保持良好作息，要充足睡眠且避免熬夜。過度勞累、睡眠品質不好，導致身體免疫力降低、細菌就容易作怪。

2. 勿用未清洗的雙手戳揉眼睛。日常生活最常使用到的雙手，其實上面佈滿人體肉眼看不到的細菌，時常使用手去揉眼，會大增感染的機率。

3. 使用溫熱毛巾熱敷眼部。熱敷方式為，用擰乾的溫毛巾（大約攝氏4、50度），一天至少3次、1次約10分鐘，熱敷雖不能保證針眼一定會消，但是會有幫助，可能讓病程時間縮短一點。

4. 均衡營養，多喝水、多吃蔬果。多喝水、吃蔬果，少吃油炸、刺激食物及甜食，避免眼瞼皮脂腺分泌旺盛和堵塞。

但她也提醒，若覺得眼睛異物感很重、眼皮略腫、壓了會痛，最保險的作法仍是儘早就醫以免後續感染。此外，若經常感覺眼睛有不舒服症狀，應儘早去眼科診所讓專業醫師仔細檢查。