高雄市警鳳山分局5日晚間在三民區鼎山街攔截查獲梁姓毒品通緝犯，員警搜他身、翻找他的隨身背包時，竟滾出一顆軍用手榴彈，由於沒有立即危險性，員警先以防爆毯包裹，今日上午交由八軍團防爆小組處理。稍早鑑識結果出爐，判定非屬實彈，內無火藥，為仿真假彈，後續由警方依案件偵辦扣存續處。

員警在梁男隨身包包、車上查獲海洛因91克、安非他命35克、K他命近200公克，以及三級毒品FM2、毒品咖啡包18包、K盤等物，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。（高市鳳山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

鳳山警分局新甲派出所員警日前獲報，梁男近來時常出沒於高雄市三民區，調閱相關資料後鎖定他的行蹤，5日晚上8點半，在三民區鼎山街發現梁男駕駛一輛白色轎車正要離開，立即上前圍捕。

警方將梁男拖下車，直接壓制在地，搜查他的車輛和隨身背包，當場查獲海洛因91克、安非他命35克、K他命近200公克，以及三級毒品FM2、毒品咖啡包18包、K盤等物。

員警翻找梁男包包時，1枚用保鮮膜包裹的手榴彈直接滾出，嚇壞眾人，梁男包包裡還藏有1把鎮暴槍。

警方懷疑手榴彈是軍事手榴彈，已通知通知陸軍八軍團防爆小組處理，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

據《ETtoday新聞雲》報導，八軍團稍早回應，本部未爆彈處理小組於今日上午11點30分，會同鳳山分局新甲派出所鑑識小組實施鑑識，判定非屬實彈，內無火藥，為仿真假彈，後續由警方依案件偵辦扣存續處。

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