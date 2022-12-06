縣府和工研院等單位去年4月合作執行「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，是全台第1個開放自駕車在人車混流道路行駛，自駕巴士完成夜間運行測試後，11月底加入3輛車展開夜間不載客運轉測試，路線並從高鐵新竹站延伸至AI知慧園區，期明年5月能進行免費載客測試。

縣府交旅處長游志祥指出，為強化自駕車運行安全，縣府獲交通部補助辦理「V2X技術與應用強化新竹縣自駕車運行路線計畫」，透過V2X技術在路側設置「智慧路口防撞系統」、「智慧號誌時相推播系統」及「智慧候車站牌系統」等設備。

游志祥說，這些系統能將路口號誌秒數及橫向來車資訊傳輸給自駕車，並將自駕車到站資訊傳至智慧站牌，強化自駕車運行路線的安全與便捷性，自駕車整個測試期間都沒有發生擦撞等交通意外。

工研院研發的自動駕駛實驗車，從去年4月15日進行夜間測試，從新竹高鐵站的高鐵七路發車，途經文興路、嘉豐五路、光明六路的喜來登大飯店，收集晚上10時至翌日凌晨1時的道路相關資料。

實驗車後續進行上午10點到下午3點，每個整點發車的日間測試，因疫情竹北市區道路交通尖峰車流量，明顯比以往減少6成，延後完成測試後，工研院收回實驗車，10月取得3輛自駕車新牌照，11月底輪流展開夜間測試。

民眾在竹北道路上看到車身寫有「自動駕駛實驗車」，車牌為「試0101」、「試0102」、「試0003」的中型巴士， 即目前正進行不載客測試的自駕新車。

游志祥說，從11月28日起至明年4月，3輛自駕車分別展開第一階段不載客測試作業，先以夜間10時至凌晨1時測試，預許12月底再增加上午9時30分至下午3時30分日間測試，並擴大路線從光明六路延伸至莊敬北路的AI智慧園區周邊。

游志祥說，在第一階段完成安全系統檢核後，預計明年5月至9月，展開第二階段免費載客測試，屆時每日上午9時30分至晚間10時30分，提供新竹高鐵到AI園區往返各6班次公車服務。

游志祥指若經過5個月免費搭乘能培養一定的運量，預計明年10月起展開第三階段收費載客測試，未來希望交通部能考量納入市區公車營運路線。