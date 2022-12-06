國安局長陳明通在台大國發所指導的綠營政要論文近來不斷爆出抄襲，當中包含前新竹市長林智堅與桃園市長鄭文燦，兩人的台大碩士學位也因此遭撤銷，外界認為陳明通難辭其咎，近來傳出被校方「永不錄用」。但校內人士透露，陳明通已退休，目前身分是兼職教授，學校無理由辭退，因此他在卸下官職後，還是能回學校任教，「永不錄用根本是假議題」。

在林智堅的台大碩士論文抄襲案確認之後，陳明通指導論文便不斷傳出有學術瑕疵等問題，輿論除了認為他應辭去國安局長一職，也好奇他的台大教職動態如何。

對於近來傳出陳明通遭台大「永不錄用」的消息，之所以引起疑慮，在於陳明通已是退休教授。

據了解，陳明通在107年3月19日借調到陸委會，當時並未辦理退休，得在離開現職之後，再回校補辦退休，追溯至109年11月25日生效。但他後來又升官擔任國安局長，到目前都沒有回台大辦退休，因此仍是台大兼任教授。

台大一名教授表示，由於陳明通有著退休教授的身分，目前在國發所的職務為兼職教授，「的確是他已退休，台大拿他沒輒，永不錄用雖根本是假議題，還是很難看。」

該名教授還說，由陳明通而起的學術醜聞撼動整個政壇與學界，「整個人的名譽已經完了，一生在學術圈的努力都沒了，還賴著官位與教職不走，臉皮厚到匪夷所思，真是無法理解！」

清華大學特聘教授李敏則說，雖然不理解外界傳出台大對陳明通「永不錄用」的細節，但大學教授的聘任與退休，都有著嚴格的審核制度，不可輕易變動。

至於教授退休後，持續以兼任身分任教等問題，李敏提到，這的確是合理的情況，常見的是老師退休後，原本任教的課找不到適當的人接手，便會繼續擔任兼任老師。

而就陳明通迄今不願辭去國安局長，李敏認為，「主要還是『他的老闆』怎麼看這件事情，這是職場倫理，如果老闆不用他，沒有別的話講，只有走開」，但是到了今天，依舊位於官位之中，每個人心中都有一把尺，這存在的是道德上的瑕疵。

李敏還說，陳明通指導173份論文，「在我們這些當老師的眼裡看起來，幾乎是超人。」從理工界來說，指導數量如此龐大，代表實驗室編制也十分可觀，如此實驗與研究量，是教授一人難以負荷的，大部分需要5到6名博士後研究員幫忙帶學生，一起把關論文品質，「畢業生品質不夠， 實驗室品質也會走下坡」，而陳明通的專業屬社會科學領域，相信不可能擁有像是實驗室等級的團隊在把關論文。

而就陳明通的校內教職審核進度，台大僅回應，目前依學校程序調查中。