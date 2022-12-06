台南市11月間發生學甲槍擊案，台南地檢署獲警方通報後立即組成專案小組偵辦，經不分晝夜、抽絲剝繭，比對分析各項資料，鎖定一名50歲男子孔祥志涉案，孔男先於於11月10日凌晨1時許，持槍朝學甲某科技公司轟58槍，同日凌晨3時許改前往同區中正路謝姓市議員競選總部鐵門掃射30槍，由於孔嫌犯案後逃逸無蹤，地檢署於今（6日）上午正式發布通緝令。

據了解，孔嫌為日前被警方發布通緝的洪姓男子手下。至於2人的作案動機，仍待2人拘提到案後才能釐清。

南檢指出，11月10日接獲台南市警察局通報學甲發生槍擊案後，當日即分案由檢肅黑金專組主任檢察官與2位檢察官組成專案小組，積極指揮警方偵辦。

專案小組連日來不分晝夜、抽絲剝繭，比對分析各項資料後，鎖定於11月10日凌晨1時8分許，持槍在台南市學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，以及同日凌晨3時6分在同區中正路市議員候選人謝舒凡競選總部鐵門掃射30槍的槍手，就是孔祥志。

檢方認定，孔嫌涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪等罪嫌重大，核發拘票予以拘提，但因對方作案後已逃亡致拘提未獲，今天上午由南檢發布通緝。