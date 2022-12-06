陳男因殺人案被判17年，去年12月間在綠島監獄服刑，在監獄管理員為他戴腳鐐時，突然揮拳猛揍管理員頭臉，造成對方眼球及眼眶挫傷、右側視力喪失、眼眶骨裂等傷勢，台中地檢署依傷害罪嫌將陳男起訴，並以有殺人前科，又暴力攻擊執行公務的公務員，建請法官從重量刑。

52歲陳男在2009年間與友人在小吃店酒後口角，撿樹枝、木棒及水泥狠砸友人頭部、手部，並踹進垃圾桶內，導致友人當場身亡，陳男被依殺人罪判刑17年。

陳男在綠島監獄服刑期間，於2021年12月12日晚間在獄舍房內，監獄管理員執行戒護勤務蹲下來幫陳男戴腳鐐，陳男突然出手揮拳攻擊管理員頭、臉部，導致他右眼的眼球及眼眶挫傷、右眼視力喪失、右側外傷性視神經病變及右側外眼眶骨骨裂。

檢察官函詢陳男診治的醫療院所，醫院指稱，陳男在今年1月20日到院就診，主訴是右眼視力模糊、頭痛，當時右眼眼壓23mmHg，視力裸視為0.2，最佳矯正視力為0.6，外觀無異常。今年4月14日回診，右眼視力以恢復最佳矯正視力1.0，眼壓15mmHg，無永久性傷害。

陳男偵訊時自白，檢察官勘驗監視器影像，認定陳男曾有殺人犯行，又在公務員執行公務時，以暴力攻擊惡性重大，以被害人傷害未達重傷害程度，依傷害罪將他起訴，並建請法官從重量刑。