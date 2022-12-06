「秀場天王」豬哥亮2017年罹患大腸癌，未料引發肝衰竭病逝，享壽70歲，今天（6日）是他76歲冥誕，身為女兒的「姐姐」謝金燕，稍早也發文悼念亡父，還曬出19歲時與父親同框的珍貴照片，引起網友議論。

今天（6日）是「秀場天王」豬哥亮76歲冥誕，謝金燕於社群網站發文悼念亡父，她寫下：「Happy birthday Dad，我會永遠記住你最好的樣子」，接著附上19歲時與豬哥亮的同框合照，只見她將手搭在豬哥亮肩上，對著鏡頭露出燦爛笑容，眼睛更是笑到瞇成一條線，雖然豬哥亮並未直視鏡頭，但一樣面露微笑，沉浸在與女兒共享天倫之樂的時光。

眼見這彌足珍貴的父女合照，網友紛紛留言：「豬哥亮錄影帶是我兒時記憶」、「好喜歡這個笑容」、「前世的緣份，與今世的親情」、「守著電視看豬大哥的歌廳秀是最開心的時期」、「溫馨的畫面，很感人」、「19歲比較漂亮，現在成熟美」、「豬大哥永遠是我們的偶像，姐姐現在是我們標竿，而姐逆齡了」」、「一樣美麗，果然是女神」。

謝金燕今年父親節時，除了發文祝全天下父親節日快樂外，還前往豬哥亮生前最愛吃的餐廳，回憶起過往種種：「永遠跟不上老爸吃飯的速度，我一碗還沒吃完，你已經三個碗疊在那了」，隨後感性表示：「我吃光光，第一次這麼認真吃飯，只留下最美好的回憶……飯是香的心是甜的」，道盡對亡父無盡的思念。