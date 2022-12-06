尿液中其實藏有身體健康訊號，腎臟科醫師林軒任指出，可以透過顏色、氣味以及泡泡尿來觀察尿液，像是太過清澈的尿液可能是尿崩症、紅色的尿液則要擔心有血尿問題；如果尿液聞起來有水果甜味，就要小心糖尿病，魚腥味則可能是生殖泌尿道感染。
林軒任在臉書粉專表示，有些人上完廁所都有觀察尿液的習慣，包含小便的顏色、氣味，是否有髒東西，過一陣子是否有螞蟻爬過來等，甚至還有患者直接拿著尿壺到診間詢問，因此林軒任特地發文教大家該如何觀察尿液，主要可以分為3大方向。
▎尿液顏色
淡黃色：正常。
清澈：喝太多水、尿崩症。
偏咖啡色或橘色：肝膽問題或藥物引起。
混濁：感染，合併頻尿或尿尿時疼痛。
黏液：精液或陰道分泌物。
紅色：血尿。
▎尿液氣味
尿騷味：正常。
很嗆的阿摩尼亞（Ammonia）味：水喝太少、憋尿、感染。
水果甜味：糖尿病。
魚腥味：生殖泌尿道感染。
▎泡泡尿
無蛋白尿的泡泡尿：分散大多在周圍、有大有小、消散速度快。
蛋白尿：緻密的小泡泡、超過10分鐘仍存在。
泌尿科醫生黃冠鈞也曾發文指出，蛋白尿造成的泡泡又細又綿密，遠遠看會以為是浮在蛋花湯上面的蛋白，且泡泡久久不會散去，還有一層油脂感，所以如果是大顆的泡泡、且10分鐘後就消退，也沒有油亮的感覺，就可以不用太擔心。
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