尿液中其實藏有身體健康訊號，腎臟科醫師林軒任指出，可以透過顏色、氣味以及泡泡尿來觀察尿液，像是太過清澈的尿液可能是尿崩症、紅色的尿液則要擔心有血尿問題；如果尿液聞起來有水果甜味，就要小心糖尿病，魚腥味則可能是生殖泌尿道感染。

林軒任在臉書粉專表示，有些人上完廁所都有觀察尿液的習慣，包含小便的顏色、氣味，是否有髒東西，過一陣子是否有螞蟻爬過來等，甚至還有患者直接拿著尿壺到診間詢問，因此林軒任特地發文教大家該如何觀察尿液，主要可以分為3大方向。

▎尿液顏色

淡黃色：正常。

清澈：喝太多水、尿崩症。

偏咖啡色或橘色：肝膽問題或藥物引起。

混濁：感染，合併頻尿或尿尿時疼痛。

黏液：精液或陰道分泌物。

紅色：血尿。

▎尿液氣味

尿騷味：正常。

很嗆的阿摩尼亞（Ammonia）味：水喝太少、憋尿、感染。

水果甜味：糖尿病。

魚腥味：生殖泌尿道感染。

▎泡泡尿

無蛋白尿的泡泡尿：分散大多在周圍、有大有小、消散速度快。

蛋白尿：緻密的小泡泡、超過10分鐘仍存在。

泌尿科醫生黃冠鈞也曾發文指出，蛋白尿造成的泡泡又細又綿密，遠遠看會以為是浮在蛋花湯上面的蛋白，且泡泡久久不會散去，還有一層油脂感，所以如果是大顆的泡泡、且10分鐘後就消退，也沒有油亮的感覺，就可以不用太擔心。