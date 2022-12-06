喬莉姆本杜（右起）飾演的姊姊和弟弟帕布羅席爾斯，為了生活替藥頭販毒。（海鵬提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

坎城名導「達頓兄弟」今年以新片《有你就是家》創下9度入選坎城競賽片紀錄，不僅電影大獲好評，更奪下史上絕無僅有的「坎城75週年特別大獎」。該片描述一對無血緣的「姊弟」少女洛琪塔和男孩托里，移民歐洲患難與共的美好情誼。

電影更側寫歐洲社會對移民的不公義，尤其喬莉姆本杜飾演的姊姊洛琪塔，還為了取得居留證而被迫去種大麻，驚人的是，達頓兄弟拍片向來以寫實著稱，片中油綠的大麻當然株株真實，但在比利時種植大麻，卻會招致新台幣2500萬元的巨額罰金，好在該片獲得比利時警方力挺拍攝，甚至還帶達頓兄弟四處「勘景」，以真實呈現大麻種植場面貌，讓全片更加寫實警世。

《有你就是家》劇本雖經過無數次修改，唯一不變的是象徵光明未來的結局，達頓兄弟表示，他們想藉電影來關懷社會，即使片中事件的發展令人揪心，但直言：「結局就應該是這樣。」電影在比利時上映時反應熱烈，不少當地慈善機構、難民庇護所、學校機關等，皆大力包場欣賞並邀請達頓兄弟出席座談，弟弟盧克達頓更語出驚人表示：「黑手黨也想包場，但我們拒絕了。」電影16日在台上映。

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