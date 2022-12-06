海巡署艦隊新造1000噸巡防艦「彰化艦」，6日正式投入中部地區域執法勤務，肩負國土守護重責大任。（中部地區機動海巡隊提供）

「工欲善其事必先利其器！」海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造1000噸巡防艦彰化艦（CG1001），於11月18日上午航抵台中港隊部碼頭，接著規畫為期10日接艦訓練，訓練期間航行至彰化外海進行各項專精訓練；於6日經海巡署教育訓練測考中心評核通過可正式服勤，再為中部地區域執法、救生救難及國境防疫任務上添加新能量。

中部地區機動海巡隊指出，新造1000噸級巡防艦，不僅在設計上進行優化，船型比海巡現有1000噸級巡防艦更長、使用空間更大，耐浪性與續航力更同步提升；為強化蒐證及搜救能力，該艦設置夜視系統，可於惡劣海況下執行全天候監視作業，並配有飛行甲板，可供空勤總隊直昇機起降，進行人員運補及傷患後送作業。

海巡署艦隊新造1000噸巡防艦「彰化艦」，6日正式投入中部地區域執法勤務，肩負國土守護重責大任。（中部地區機動海巡隊提供）

中部地區機動海巡隊表示，另同時配備4支水平射程可達120米之高壓水砲，其中兩支水砲兼具消防泡沫滅火功能，可有效提升我國海域執法、救生救難及護漁能量，承擔我國藍色國土守護者的重責大任。

武器系統方面，搭載中科院開發之鎮海武器系統，取代40快砲，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊的能力；系統搭配熱顯像系統，以及選用夜間照明彈，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，全天候擔負船艦警戒任務。

海巡署艦隊新造1000噸巡防艦「彰化艦」，6日正式投入中部地區域執法勤務，肩負國土守護重責大任。（中部地區機動海巡隊提供）

中部地區機動海巡隊強調，彰化艦各項性能優化，可有效強化中部海域執法能量，保護我國漁民作業安全與執行海上救難任務，民眾如有需要，請撥打「118」海巡服務專線，海巡將於第一時間迅速提供協助。