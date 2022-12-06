邊境解封加上口罩鬆綁，讓許多人對於新冠病毒和流感的威脅更加不敢大意，使得市面上抗病毒產品嗅到商機，像是日本研發的NASC奈米抗病毒鍍膜，就受到許多高檔餐廳的使用，像是剛拿下500盤的台北頂級鍋物餐廳—大安九號，和即將重新開張的馮記上海小館，為了讓顧客吃得安心，都在全館施做抗病毒鍍膜

大安9號施作NASC奈米抗病毒鍍膜畫面

左為施工前微生物數量為58055 右為施工後測試微生物數量為3003

面對年底最大的尾牙圍爐商機，五星飯店紛紛推出各種折扣方案，希望因為疫情沉寂兩年的餐飲市場，能因此獲得營收的挹注，同時亦有餐廳主打安全健康牌，像是頂級鍋物餐廳大安九號和將以私廚型態開幕的馮記上海小館，都為全館做了抗病毒鍍膜，使用日本開發的NASC奈米抗病毒鍍膜，結合了獨特的奈米光觸媒與複合無機金屬，破壞細菌的細胞膜和固化病毒的蛋白質，可減少細菌和分解有機污染物，因而具有極強的抗菌、除臭、防霉、除污、物體表面防污自潔、清潔淨化空氣功能。

根據大安九號現場施工所做的檢測，施工前以經過ATP冷光儀檢測，桌上的微生物數量為58055RLU，施工一小時後，測得為3003RLU，且經過一周，同樣地方經簡單擦拭後再檢測為2463RLU，顯見抗病毒鍍膜仍持續作用中，也難怪餐廳業者會選擇如此高效率的消毒做法。

另外供應五星級飯店料理的台北市雙層餐車，也希望這波邊境開放能吸引更多國外旅客，為了讓饕客能放心享受美食，全車也施作NASC奈米抗病毒鍍膜，這項日本研發的氧化鎢抗病毒產品，除了在日本三大機場已施作，台灣桃園國際機場、移民署、內政部、台北三軍總醫院、部分學校和診所也都以此最先進的方式，達到抗病毒效果。

根據東京工業大學與奈良縣立醫科大學、神奈川縣立產業技術總合研究所組成的研究團隊，針對新冠病毒在2020年發表了一項研究成果，確認利用可見光應答型光觸媒材料，可以促進新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的不活化。

實驗結果顯示，透過光照射1小時減少了病毒量99.7%，2小時後則確認病毒量減少至檢測極限的99.99%以下，此外，暗處的對照組在經過4小時後，也確認病毒量減少至檢測極限以下，普通照明條件下，即可持續分解病菌且無二氧化鈦致癌的風險，可證明NASC奈米氧化鎢可視光觸媒是目前最先進的光觸媒技術。

為了讓消費者方便使用，業者除了大場域施作，同時也推出隨手噴罐，適合一般家庭或外出攜帶，能隨時隨地保護自身健康，遠離病毒和細菌的侵襲。