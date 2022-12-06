周二公布的一項調查數據顯示，英國民眾11月消費者支出的增速，遠遠落後於通膨的增速，突顯出英國民眾在聖誕節前夕，仍面臨家庭預算的壓力。
巴克萊卡(Barclaycard)指出，11月的信用卡和金融卡的支出為年增3.9%，遠低於10月消費者物價指數的年增11.1%。
在巴克萊卡的調查中，有94%的民眾表示，他們擔心不斷飆升的能源帳單對個人財務的影響。
巴克萊卡的主管Esme Harwood說，民眾支出的削減正反映在非必要商品的支出上，例如在服飾店、百貨公司和餐廳的支出；而許多英國人也打算減少對禮品和派對的支出，以節省金錢。
另一份由英國零售協會(BRC)所公布的資料顯示，受到食品支出的推動，11月商店的銷售為年增4.2%，高於10月的年增1.6%。
BRC執行長Helen Dickinson說：「黑色星期五的折扣標誌著購物季的開始，銷售因此回升。然而銷售額的成長仍遠低於當前的通膨率，並顯示了銷售量仍低於去年水準」。
英國最大連鎖超市特易購(Tesco)在上個月說，英國生活成本惡化的衝擊，讓越來越多的購物者尋找「降價出清」的食品。
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