PUMA Fasr-R NITRO Elite Carbon，6780元，清涼感深受跑者喜愛，酷炫外型一秒抓住視線。（PUMA提供）

面對秋冬多變的氣候，運動品牌New Balance 秋冬鞋款機能性全面升級，注入 CORDURA抗撕裂面料以及 GORE-TEX防水專利，大幅提升實穿性，無懼任何環境及天候，讓消費者可從容探索日常；PUMA則推出創新NITRO氮氣科技中底，利用氮氣不易熱脹冷縮變形的物理安定性，帶來輕量與高效緩衝並存的穩定腳感，力求輕量裸足感兼具亮眼外型。

New Balance千禧年神級跑鞋1906R，擁有經典的外型和舒適腳感，一推出就掀起討論，本季採用軍規等級的CORDURA抗撕裂面料，擁有高耐磨度與抗撕裂的機能性，更具有一定的防潑水功能；有著經典574鞋履輪廓、結合新穎潮流線條的57／40，首次搭載 GORE-TEX防水材質，頂級的專利技術可以防止雨水滲入，同時保有良好的透氣性。除了57／40外，採用前衛設計與揉合經典的人氣鞋履XC-72，同樣搭載 GORE-TEX防水科技，即使偶遇水窪或毛毛細雨，鞋身和鞋內依然不留痕跡；未來感十足的外型也能完美融入於機能風格穿搭。

PUMA則推高階氮氣「菁英馬拉松競速型 FAST-R NITRO Elite 專業跑鞋」，採用獨特分離式中底帶來創新視覺與足感體驗，連結前後端中底的外露式 PWRPLATE純碳纖維動力推進片更受跑者喜愛，另相較NITRO氮氣中底更加輕量31％，緩衝與回彈分別提升18％及5.7％，最大化緩衝和避震雙大關鍵機能。為滿足頂尖馬拉松跑者的深切需求，品牌在即將進入歲末壓軸推出 PUMA FAST-R NITRO Elite 碳纖新色，不僅在科技上力求輕量裸足感，更在外型打造輕盈視覺。