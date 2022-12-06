苗栗縣三義高中3年級學生黃芊瑜，是全國語文競賽客語朗讀組的常勝軍，日前參加111年全國語文競賽客語朗讀獲得優等的好成績，她同時也是該校第1位透過特殊選才錄取中央大學客家語文暨社會科學系，未來她希望深研客家語文及發展，延續阿太對她的期許，不要讓客家話失傳。

黃芊瑜打從4歲就跟著外曾祖母學說客家話，字正腔圓、十分流利，加上學習客語的資歷，一開口便讓中央大學面試官驚艷，順利錄取了該校的客家語文學系 ，她將這份榮耀獻給在天上的外曾祖母，也彷彿聽到「阿太」對她說好乖。

在面試過程，黃芊瑜提到外曾祖母無疑就是她的客語啟蒙老師，兩人的感情更是好到沒有輩份之分，常常以「阿不斗」、「阿憨妹」相稱，戲謔彼此傻傻笨笨的不夠聰明。

黃芊瑜說，小時候對地方史特別感興趣，像是家鄉那座馬拉邦山的故事，從小就是非常熟悉故事，她總喜歡盯著廳堂上的族譜看，一看就看到出神，就連土地公神桌上的內容也想要細究，有次就不小心踩壞了土地公廟的供桌，事後免不了挨一頓打，當時就是外曾祖母出面相助，就怕最寵愛的曾孫女會被打罵。

黃芊瑜回憶過往，笑中有淚，外曾祖母在高壽99那年離開人世，生命中突然少了一個可以相互調侃的對象，生活不免空虛。在她想念阿太的時候，就煮一碗阿太煮給她吃的第一道菜-九層塔蛋湯。

她表示，從國二開始，便用手機幫外曾祖母攝錄影像，記錄著她和「阿憨妹」的生活點滴，她並著手撰寫阿太的微笑，希望有機會可以蒐錄成為客語朗讀組的題庫。她也發願未來攻讀中央大學客家語文暨社會科學學系，會深研客家語文及發展，延續阿太對她的期許，不要讓客家話失傳。

三義高中校長李萬源表示，芊瑜的學科成績雖不是頂尖，但的客語專才，讓芊瑜得以透過特殊選才管道進入中央大學，是同學們很好的學習典範，因此校方也鼓勵在校生，要認真的去發掘自己的長處，尤其不要害怕表現自我，早一步為自己開闢進入頂大的多元準備。