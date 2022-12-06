「班班吃石斑」甫上路2個月即遇到調度問題，目前仍有9個縣市連1次石斑都還沒吃到，本學期能吃滿4次相當不樂觀。學者指出，營養午餐加工切魚片需要大魚，但這些「規格外」的大魚池邊價卻會降低，加上餐飲業需求增加，石斑魚尺寸剛好價格還更好，只能說這次農委會在「規格」與「價格」上都未了解透徹。

根據農委會統計，目前已有13個縣市已供餐石斑魚，部分學校已供餐2次的縣市有台北市、新北市、桃園市、新竹縣、 苗栗縣、嘉義縣、台南市及高雄市 ；但仍有9個縣市尚未供餐，除了彰化縣是因為無其他墊付預算經費外，其餘8縣市則仍待供應廠商調配貨源。

根據農委會推估，預估今年石斑魚產量1.6萬公噸，11月底在池量約2040公噸，然而校園午餐的需求量為463公噸，僅佔總體2.8％，理應綽綽有餘。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，目前產地的魚體太小，也就是缺少符合加工規格的魚，石斑魚大概600至1000公克的規格適合餐廳上桌，但作為營養午餐的魚片取肉率還是太低。

郭建賢說，大魚看起來肉多，但其實是屬於規格外的魚，規格外的價格反而會下降，加上池子的容量固定，把魚養大代表養殖池的空間被擠壓，繼續養大還要增加額外的養殖成本，漁民賣魚的意願當然也低，即使產地都是魚，但卻無法給出適合加工規格的魚。

有業者指出，當初「班班吃石斑」政策喊得震天響，但卻沒有考慮到需求集中時面對加工量能可能不夠，現在加工廠因為魚小處理費工，導致產能受到影響，幾乎都是賠錢在做，而且邊境解封後餐廳需求量增加，魚養到剛好尺寸就可以賣，而且價格還更好，賣給餐廳更符合成本。