蘆洲警分局鑑於近期頻傳「台版柬埔寨」求職詐騙案件，戕害國人性命，在昨(5)日擴大舉辦「治安會報」，邀集新北市教育局、社會局、衛生局、消防局及所轄的蘆洲、五股、八里等3區公所參加，結合相關單位展開求職詐騙加強宣導，以防民眾受騙上當。

除了邀請政府單位之外，轄內超商、銀行業者、里長，國小、國中、高中等21所學校校長及家長會代表也會參加，透過反詐騙宣導，使民眾瞭解詐騙集團誘騙被害人落入陷阱之手法，進而有效防處類似事件發生。

蘆洲分局分局長張國哲表示，在全台各地的「台版柬埔寨」類型案件，犯罪細節或有不同，但主要手段大都是祭出「高薪工作職缺」、「保證獲利」等誘餌，誘騙經濟狀況出問題的民眾，待上鉤後再行拘禁、虐待甚至集體強行侵犯。

蘆洲警分局鑑於近期頻傳「台版柬埔寨」求職詐騙案件，戕害國人性命，在昨(5)日擴大舉辦「治安會報」，邀集新北市教育局、社會局、衛生局、消防局及所轄的蘆洲、五股、八里等3區公所參加，結合相關單位展開求職詐騙加強宣導，以防民眾受騙上當。

除了邀請政府單位之外，轄內超商、銀行業者、里長，國小、國中、高中等21所學校校長及家長會代表也會參加，透過反詐騙宣導，使民眾瞭解詐騙集團誘騙被害人落入陷阱之手法，進而有效防處類似事件發生。

蘆洲分局分局長張國哲表示，在全台各地的「台版柬埔寨」類型案件，犯罪細節或有不同，但主要手段大都是祭出「高薪工作職缺」、「保證獲利」等誘餌，誘騙經濟狀況出問題的民眾，待上鉤後再行拘禁、虐待甚至集體強行侵犯。

他強調，不要誤信網路標榜輕鬆高薪的求職廣告，求職者須留意三要「要告知親友面試地點、要檢視應徵的行業與職務、要檢視徵才廣告內容是否合理」及七不「不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作」等原則，於求職前應提高警覺，注意自身安全。