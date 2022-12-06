貝童彤演GINO（右）的妹妹。（三立提供）

貝童彤和好姊妹勇兔演對手戲，放心不少。（三立提供）

貝童彤加入三立8點台劇《一家團圓》，飾演GINO和陳志強的妹妹方安樂。她第一次接演八點檔，已經做好心理準備，表明演出沒有極限，「只要不要把我弄死就好了，我想活著！」沒想到才進組四天，第一天就是晚班，隔天接著凌晨五點出班，讓她哀嚎：「快瘋了！我第一次演八點檔，第一次進組就只給我睡兩個小時！」

貝童彤平常不太看八點檔，印象中反派角色在路上會被入戲太深的觀眾指指點點，但她不怕演惡女。貝童彤和勇兔昔日都是黑澀會妹妹班底，這次合體演八點檔，貝童彤認為勇兔應該因為拍攝8點檔掙了不少錢，「拍攝時間長都關在棚內，花不到錢，又能夠吃劇組的便當省餐費，勇兔的存款數字應該是滿驚人的。」

貝童彤雖小時候在高雄長大，家裡人都是講台語，只是她很早就上台北，自認台語沒有很好，好在劇組演員都很包容照顧她，一次她和只是經過身旁的陳冠霖求助台語怎麼講，陳冠霖就很熱心的過來和她對詞，但其實兩人在戲裡根本沒有對到戲過去也沒有交集。貝童彤也分享GINO是個暖男，知道她剛進組很緊張，會拍拍她的肩膀，為她加油打氣，喊話「我們一起加油。」