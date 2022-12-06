台中市政府永續低碳辦公室將舉辦「2022台中市永續零碳城市論壇」，邀產官學界與市民對話。(中市府提供)

重視環境永續發展，台中市政府啟動2050淨零碳排作業，預計12月12日於市府市政大樓舉辦「2022台中市永續零碳城市論壇」，會中將以「2050淨零永續」為主軸，邀請專家針對國際零碳趨勢、零碳產業、零碳環境、永續建築、韌性城市、智慧交通及全民綠生活等六大主題演講交流，即日起開放報名。

台中市政府永續低碳辦公室執行長黃晴曉表示，市府推動永續發展與淨零轉型，努力趕上國際腳步，其中，推動永續淨零政策三部曲今年獲國內外肯定，包括參與國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project，CDP）獲評為A級城市，氣候減緩及調適兩面向評比皆為A級，另「2021台中市自願檢視報告」也榮獲白金級第一名。

台中市帝國糖廠星泉湖呈現綠意，為環境永續推動指標建設。(中市府提供)

黃晴曉說，此次論壇以「2050淨零永續」為主題，邀請教授魏國彥精闢分析台灣淨零排放路徑、台中精機公司經理謝容分享企業致力於永續轉型的心路歷程、教授曾梓峰將以城市規畫角度分享先進城市永續建築的發展、教授林良泰則暢談整合智慧化交通系統與打造人本低碳交通環境。

永續低碳辦公室表示，「2022台中市永續零碳城市論壇」即日起至12月7日開放線上報名，會中邀請產、官、學界專家共同探討邁向永續城市的策略，邀市民與專家學者激盪出更多城市永續的正向做法。活動報名網址https://reurl.cc/91vgYv，相關活動訊息可上 「台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室」臉書粉專 https://pse.is/4kbghd 查詢。