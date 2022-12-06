《瘋狂富作用》一場笑看有錢人翻船的荒誕之旅即將啟航。（CATCHPLAY提供）

近日大S與汪小菲在網路上隔空開嗆、鬧得沸沸揚揚，從床墊吵到信用卡帳單，導火線都離不開錢，男女關係中的金錢問題也成了近日網友討論的話題之一。而榮獲坎城金棕櫚獎的諷刺大作《瘋狂富作用》，其中的劇情也無獨有偶圍繞著這個話題，瑞典諷刺大師魯本奧斯倫更以超直白犀利的情節深度剖析。

開頭一場男女上餐廳誰該付錢的戲，令人看得拍案叫絕，女方更以一句「談錢很不性感」令男方啞口無言，魯本奧斯倫透露：「觀眾在這場戲看到的，完全是我和我太太的親身經歷，剛交往時我邀請她去坎城，連三天的晚餐都是我付錢。但我希望我們能有對等的關係，結果她氣得塞了50歐元給我，我也氣得對她大吼大叫。還好最後我們好好坐下來討論，才能敞開心胸解決問題。」

電影《瘋狂富作用》除了一針見血探討男女金錢價值觀之外，最令人嘆為觀止的還有一場高級遊艇上頂級富豪集體暈船崩潰的晚餐戲，桌上的美味佳餚和美酒隨著在暴風雨中載浮載沉的船艙傾倒歪斜，富人故作鎮定優雅吃飯的姿態配上此起彼落的嘔吐聲，場面失控令人跌破眼鏡。

而這段超狂橋段竟也來自魯本奧斯倫的經歷，他說：「我有一次去遊艇上考察，在船上吃高級自助餐的時候剛好風雨很大，大家努力保持用餐禮儀，即使有人開始嘔吐也假裝沒事，人們好像完全被社會制約，在高級餐廳就必須彬彬有禮，努力想做到社會期待的樣子，整個場面既有趣又弔詭。」電影9日在台上映。