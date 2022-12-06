宜蘭縣長林姿妙今（6日）揭曉最受民眾期待的兔年紀念紅包及春聯的設計成果。（吳佩蓉攝）

全國唯一慶祝農曆新年的大型節慶活動「歡樂宜蘭年」將邁入第30年，今（6日）由宜蘭縣長林姿妙揭曉兔年紀念紅包及春聯的嶄新設計意象，紀念紅包即日起開放訂購，象徵「2023歡樂宜蘭年」活動正式起跑，兔年春聯則於12月13日開放民眾免費索取，一同迎接農曆新年。

今紀念紅包及春聯發表會開場，由達文西幼兒園及龍獅技藝協會分別帶來活潑舞蹈及戰鼓表演，為活動增添熱鬧氣氛；接著由縣長林姿妙揭曉最受民眾期待的兔年紀念紅包及春聯的設計成果。

宜縣府文化局說明，今年以「旺兔迎春」為主題，主視覺象徵豐富生命力的兔子，結合財源滾滾的意象，免子地支為卯，卯表示春意，代表黎明，充滿著無限生機，近年台灣民生與經濟皆受疫情影響，期許後疫情時代百工百業逐漸恢復往日生機，迎接新時代的開始。

林姿妙表示，「歡樂宜蘭年」適逢第30年，紀念紅包造型以存錢筒象徵聚寶盆，用立體方式設計，讓民眾動手DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，為民眾招來財運與福氣，祝福大家健康滿福迎接新的一年，一起拚出宜蘭的好生活。

兔年紀念紅包即日起至明年1月13日止，開放現場及網路訂購，每份40元，購買達100份以上，每份優惠價35元，民眾可至宜蘭文化中心、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文化創意園區服務台現場購買，或電洽03-9322440分機373、462以及03-9354766購買。

網路訂購可至生肖紀念紅包販售網站https://2023yilanyr.hiweb.tw 、「宜蘭敬好生活」文創電商平台https://chccpshop.e-land.gov.tw/prod/item/118 申購。詳細訂購辦法請參考宜蘭縣政府文化局官方網站http://www.ilccb.gov.tw ，或電洽03-9322440分機9。