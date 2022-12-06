不少民眾為了工作因素成為「北漂族」，獨居在城市的一角。根據精神健康基金會調查，20歲以上民眾中，缺乏歸屬感人口比例近4成，達36.6 ％，容易造成孤寂感。專家指出，獨居、待業、婚姻破裂都是容易產生孤寂感的族群，因現今家庭環境較少能提供支持，可建立與人的連結，行程三五成群的「精健家族」，經營歸屬感。

台大醫學院名譽教授、精神健康基金會董事長胡海國表示，孤寂有3因素，1個是待業，還沒找到工作，或是工作不穩定；第2個是婚姻有問題的人，不管是離婚、分居或是婚姻上有種種困難的人；第3個則是單獨住的人。其中，共通的元素是要建立、經營歸屬感。精神健康基金會這幾年來一直努力推動「精神健康家族」，身邊要有人能無所不談，分享快樂、分擔困擾，要能互相給予支持，這種歸屬的感覺不會突然就有。

「要平安、幸福不是理所當然，一定要花時間經營」，胡海國說，台灣社會比較保守，很少社交場合，有些人會去聽音樂會、爬山，這些活動太嚴肅，比較沒有什麼待在一起做什麼都可以的地方，因此歸屬感的經營要特別推動，從同事、同學開始。台灣人重視友情，有機會在一起，要多「加碼」一點，找一些比較可以談的。

胡海國表示，同學會是基於舊的情誼而相聚，不一定能談切身的事情，同學很好，但一般來說，關係都太表面，需要的是要深一點的關係，3、5個人就夠了，應建立需要時，半夜打電話還能約出來的關係。

他提出「三五成群成群的精健家族」概念，現在的家庭中，兄弟姐妹、父母分的很遠，有時候因各種原因，弄得吵來吵去，反而不容易互相支持鼓勵，最後都是等到誰要結婚才會，家庭成員才會見面，平常反而比較疏遠，尤其少子化趨勢下更為明顯，因此平常要經營隨時可以在一起的，三五成群的、非血緣的精健家族，可以增加精神上的韌性，且是享樂、互相關心的關係，這個關心不是單面，而是雙方面的，這才有連結。

「沒有連結的只有社交」，胡海國說，有連結的關係，是連作夢都會想到對方，互相關心、甚至互相批評成長。這種精健家族是每個人都需要的，他也很努力在經營，最近還請朋友過年到家裡，大家各帶一道菜，一起唱唱歌，花時間經營就能永保平安、幸福，平安不等於沒有事情，幸福不等於沒有痛苦，但是不要把這些當作理所當然，要把歸屬感當作生命中和事業一樣重要的事情來經營。