日內瓦鋼琴大賽金獎得主希斯金，再度來台飆藝，並將首登衛武營國家藝術文化中心。希斯金在獲得日內瓦國際音樂比賽金獎以及柴可夫斯基鋼琴大賽銀獎後聲名大噪。上一回來台是2019年，疫情間他也沒閒著，更專注地練琴，和名師普雷特涅夫學習，精進琴藝，要把成果和聽眾分享。

希斯金表示，他的鋼琴啟蒙老師是他的母親，母親非常細心地引導他快樂學習，讓他沒有因為練琴的辛苦而放棄彈琴，「我從來沒有因為練琴的辛苦，而有任何不好的感受，這也是我能持續下去的原因，都要歸功我的啟蒙老師，我的媽媽。」

希斯金出生於1992年，家鄉在俄國車里雅賓斯克，3歲以神童之姿開音樂會，6歲時與管弦樂團同台演奏，被報章雜誌譽為「神童」，9歲到莫斯科就讀格涅辛音樂院，師承米凱爾．科赫洛夫，2010年進入莫斯科音樂院，入鋼琴大師埃莉索．薇莎拉茲門下。曾獲日內瓦音樂大賽金獎、蕭邦鋼琴大賽第六獎得主、柴可夫斯基鋼琴大賽銀獎。曾在2018年、2019年來台演出。

希斯金的母親是一名傑出的鋼琴教育家，除了俄國獨到的教學系統之外，對於引導初學者認識鍵盤音名時，也有一套自己的方法，希斯金表示，媽媽特別製作小道具，帶他認識鍵盤和音的位置，「像是在Fa和So這兩個音上放了一個小玉米，Do和Mi上方了小房子，小道具可以說很多故事，學起來就沒有壓力，很有趣。」

此外，希斯金還有個哥哥，也是在母親的啟蒙下學音樂，後來主修打擊樂，兄弟倆過去也曾合作演出。

希斯金參加國際大賽的數量不算少，相較於其他音樂家參加大賽時的緊繃，希斯金表示，他是一個喜歡參加比賽的人，像是彈音樂會一樣，不斷地上台彈奏，和他人分享藝術、展現音樂觀點，以及呈現作品的藝術面。演出將於12月18日下午在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。