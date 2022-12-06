自19日起至藏壽司店鋪消費滿1200元並按讚藏壽司粉專，可獲「BT21 藏壽司系列甜蜜小物收納包」。（藏壽司提供）

看準藏友們對鮭魚、干貝等海鮮的熱愛，藏壽司特別推出「鮭貝滿分祭」，自9日起至15日限時七天新鮮奉上。本次「鮭貝滿分祭」中，藏壽司推出6款奢華料理滿足海鮮控的胃，其中包含全新的「鮭魚肚親子手卷」，「北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵」等。另為了感謝先前粉絲愛戴，藏壽司首度推出BT21全店滿額禮，自19日起，於藏壽司全台店鋪消費滿額並按讚藏壽司官方Facebook，即可入手限量的「BT21 藏壽司系列甜蜜小物收納包」，數量有限。

天氣逐漸轉涼，食慾蠢蠢欲動，藏壽司為大家嚴選6款料理，限時推出「鮭貝滿分祭」，包括「鮭魚肚親子手卷」，選用醋飯與口感恰到好處的鮭魚肚，再配上Q彈的鮭魚卵，還有「北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵」，而「豪華三鮮 (干貝-鮭魚-赤蝦) 」也是饕客們指定必點料理。此外，也有融合軟嫩鮭魚肉與嚼勁十足的「親子生鮭魚壽司」，還有微辣爽口的「炙烤七味醃漬海螺」，以及冬天暖心料理「帆立貝蝦仁茶碗蒸」。

藏壽司與宇宙明星BT21合作的限定扭蛋及「藏壽司限定BT21特色店」獲得消費者迴響，因此品牌首度推出BT21全店滿額禮—「BT21 藏壽司系列甜蜜小物收納包」。My little buddy系列七位可愛明星，粉嫩設計與可隨身攜帶的大小講求實用性。滿額贈活動自19日起，至全台店鋪消費滿1200元並按讚藏壽司官方Facebook，至櫃台出示畫面即可帶回家。