根據韓國政府六日最新統計，即將滿兩周的當地大貨車駕駛串連大罷工，因為油罐車停駛，導致全韓國近百家加油站儲油量已見底。中央政府雖已公布行政命令，強制部分罷工者須趕緊復工。不過恐怕還沒這麼快結束，已有其它重要工會表示，將聲援這些大卡車司機。

從十一月二十四日開始的這場大罷工活動，因勞方與韓國政府兩次磋商都破裂，無法就保障最低薪資不要設落日條款，且擴大適用在其它職業車駕駛上形成共識，故一直到目前，雙方還是在相互對峙的一種僵局。

由於燃料以及建材供應量不夠，韓國總統尹錫悅早就想結束這場罷工行動，日前不僅祭出強制復工令，也表示只願將現行保障薪資法再多延長三年。六日，韓國總理也公開對這些罷工大車司機喊話，強硬地表示政府不會服軟。

韓國大型工會之一的聯合總工會（KCTU），同時也是這場大貨車司機罷工的背後支持者，宣稱尹錫悅的工作令如同戒嚴令一般，雙方應該還要再談判才行。KCTU也說，計畫在六日舉行另場罷工，用行動來支持這些職業車輛駕駛。

但韓國政府表示，罷工範圍若持續擴大，將不會贏得韓國民眾的支持響應。在供應鏈被中斷下，罷工開始後的十天期間，韓企出貨量就造成3.2兆韓元，約24.6億美元金損。

韓國政府計算，從發出行政命令強迫這些大貨車駕駛復工後，各行各業的損失應該還是會持續增加。不過，港口的運輸吞吐量，卻已慢慢回升至罷工前的69%。

同時，國營的韓國國家石油公司（KNOC）也指出，全韓國加油站約有一百家的油料已用罄。其中，人口密集的大首爾以及該區內的京畿道，更是占了六十家左右。這比一周前韓國官方統計的二十一家，數量還要多增五倍左右。