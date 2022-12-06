為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票及行動支付消費，新竹縣政府稅務局將租稅宣導結合現下最流行的AR濾鏡行銷，舉辦稅務網紅我最照租稅宣導活動，透過AR濾鏡讓虛擬網紅稅寶哥與小五妹現身大眾的手機一起合照打卡，完成任務就可以玩抽抽樂，把百貨禮券500元、卡通造型提袋等豐富好禮帶回家。活動即日起至16日止。

因應潮流，政府推動行動支付以減少接觸，同時更鼓勵民眾使用雲端發票，推出雲端發票專屬獎吸引民眾使用。 為讓更多民眾了解行動載具的好處，新竹縣稅務局舉辦稅務網紅我最照租稅宣導活動，請出稅務局專屬的虛擬網紅稅寶哥與小五妹現身，供民眾使用手機合照打卡。

稅務局指出，使用載具好處多，民眾可下載財政部統一發票兌獎APP，用電子信箱及手機註冊，可獲得一組手機條碼，消費時持條碼即可將發票存入雲端，綁訂金融帳戶後，未來即可自動兌獎。除此之外，為鼓勵民眾多使用雲端發票，財政部還推出雲端發票專屬獎，總獎金高達12.17億元。

此次稅務網紅我最照租稅宣導活動，由稅務局專屬虛擬網紅稅寶哥與小五妹帶領民眾進入元宇宙的世界，透過AR濾鏡讓稅寶哥與小五妹現身民眾的手機一起合照打卡，完成任務就可以玩抽抽樂，把百貨禮券500元、卡通造型提袋、繽紛馬克杯、角落小瓷盤等豐富好禮帶回家。

稅務局表示，活動時間即日起至12月16日，星期一至星期五上班日上午9時至12時、下午1時至4時於稅務局1樓大廳，只要掃瞄AR活動展板上的QRcode與稅寶哥或小五妹完成合照打卡，上傳至個人FB或IG設為公開分享，並回答稅務問題，即可獲得1次抽抽樂機會。