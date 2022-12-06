日本首相岸田文雄12月5日指示，日本從2023年度起的5年防衛經費總額將達43兆日圓（約新台幣9兆8508億元）規模。若跟現行5年總額27兆4700億日圓相比，成長幅度超過5成。

日本經濟新聞報導，日本政府希望提高防衛經費，來建構可以攻擊敵方飛彈發射據點等「反擊能力」。岸田已將確保5年防衛經費總額達43兆日圓規模，告知防衛大臣濱田靖一及財務大臣鈴木俊一。

目前已知岸田要求相關部會首長在年底前確保防衛經費增加所需財源，以及在年底時整體決定兼顧開源與節流的具體預算措施。

岸田也說明，不光2023年度到2027年度，之後也必須要確保穩定維持防衛能力的財源。

當被問及政府檢討增稅具體項目時，鈴木俊一說，會跟執政黨商議後持續進行協調，希望在年底前做出決定。

日媒過去報導有可能增加法人稅及所得稅等，日本政府專家會議在11月22日公布的報告書中也明確指出，「藉由廣泛稅收項目來負擔（防衛經費增加）」。

濱田靖一談到5年43兆日圓規模時直言「這是能達成徹底強化防衛能力，及防衛省及自衛隊能確實達成任務的水準」。

日本政府將在月底前制訂的「防衛力整備計畫」中，載明防衛經費5年總額。防衛省原本主張應編列達48兆日圓，但在與財務省等單位協調後，改成43兆日圓。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111206